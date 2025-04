Bekim Kupina dhe Donika Kadaj reagojnë ndaj Muratit: Kur osht puna për vendime të rëndësishme për shtetin, s’ka orar zyrtar

Ministri i Financave në detyrë, Hekuran Murati reagoi pas kërkesës së presidentes Osmani për heqjen e tarifave me SHBA-të.

Murati tha se Osmani nuk publikoi qëndrimin vetëm tre minuta pasi kishte dërguar emailin zyrtar të cilin tha se e dërgoi pas orarit të punës, transmeton lajmi.net.

“Sot pas orarit të rregullt të punës, në lajme lexova që Presidentja e vendit i paska bërë kërkesë Qeverisë që të pezullojë tarifat ndaj produkteve me origjinë nga ShBA-të. Kërkesa në email ishte dërguar në adresë të Qeverisë në 17:39, ndërkaq kjo gjë ishte bërë publike në rrjetin social X në 17:42, veç 3 minuta më vonë”, ”, ka thënë Murati në Facebook.

Për këtë në Facebook ka reaguar këshilltari i presidentes Osmani, Bekim Kupina.

Kupina ka shkruar se Hekuran Murati është njeriu i fundit në këtë shtet që mund të na flasë për seriozitet.

“Hekuran Murati është njeriu i fundit në këtë shtet që mund të na flasë për seriozitet. Një njeri që ende nuk e ka kuptuar që udhëheqja e shtetit është punë 24/7, e jo që përfundon në orën 16:00, një njeri që ende nuk e kupton që sipas Kushtetutës dhe komentarit të Kushtetutës, objektivat e politikës së jashtme i përcakton institucioni i Presidencës, që nuk e kupton që këto gjëra nuk janë thjesht veprime ekonomike, por veprime strategjike në raport me aleatin tonë strategjik e ekzistencial, një njeri që mendon se me fyerje e ofendime mund të arrijë diçka në interes të Kosovës, pas një letre institucionale e mirë të studiuar që Presidentja ia ka drejtuar Kryeministrit bazuar në rregullat e komunikimit shtetëror e mirësjelljes e respektit ndërinstitucional. E turpshme, skandaloze, me mungesë të respektit bazik institucional e me mungesë të njohurive bazike se si udhëhiqet shteti e mbi të gjitha me mungesë të gatishmërisë minimale që të punohet e bashkëpunohet në interes të Kosovës është deklarata e tij e sotme. Hiqni tarifat e paarsyeshme ndaj aleatit tonë kryesor, e leni deklaratat e turpshme dhe fëmijërore”, ka shkruar Kupina.

Rreth kësaj ka reaguar edhe Donika Kadaj duke e pyetur Muratin se a mbyllet Qeveria në orën 16:00.

“Ministri i Financave në detyrë qenka anku që Kryeministri ka marrë një shkresë nga Presidentja pas orarit të punës. Po qysh bre, a mbyllet Qeveria në ora 16:00? Kur osht puna për vendime të rëndësishme për shtetin, s’ka orar zyrtar”, ka shkruar Donika Kadaj.

Kujtojmë se SHBA vendosi tarifa ndaj shumë vendeve të botës, kurse ndaj Kosovës vendosi tarifën bazë prej 10%.

Krisjet e marrëdhënieve mes presidentes, Vjosa Osmani dhe Qeverisë Kurti kanë nisur para shumë kohësh. Kohë më parë presidentja Osmani kishte mosmarrëveshje me ministren e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla Schwarz./Lajmi.net/