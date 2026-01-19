Bekim Haxhiu: Metodat staliniste nuk bëjnë demokraci, rinumërimi i plotë nuk mund të korrigjojë të gjithë dëmin
KQZ po vazhdon të publikojë rezultatet e rinumërimit të votave nga qendrat e votimeve për të cilat është marrë vendim për rinumërim.
Deri tani, Partia Demokratike e Kosovës ka rezultuar partia me numrin më të madh të votave të manipuluara.
Kandidati për deputet nga PDK, Bekim Haxhiu ka reaguar duke kërkuar rinumërim të të gjitha votave.
Haxhiu ka kërkuar llogari edhe nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani, KQZ dhe numëruesit e votave në QNR.
Postimi i plotë: