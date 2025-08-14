Bekë Berisha publikon listën e kandidatëve për Asamblenë Komunale të Prishtinës
Kandidati për kryetar të Prishtinës nga radhët e AAK-së, Bekë Berisha, ka publikuar listën e kandidatëve të kësaj partie për Asamblenë Komunale të kryeqytetit. Ai ka thënë se kjo listë përbehet nga njerëz që e duan Prishtinën me zemër dhe shpirt. “Prishtina jonë, ekipi ynë! Kjo është lista jonë e kandidatëve për Asamblenë Komunale të…
Lajme
Kandidati për kryetar të Prishtinës nga radhët e AAK-së, Bekë Berisha, ka publikuar listën e kandidatëve të kësaj partie për Asamblenë Komunale të kryeqytetit.
Ai ka thënë se kjo listë përbehet nga njerëz që e duan Prishtinën me zemër dhe shpirt.
“Prishtina jonë, ekipi ynë! Kjo është lista jonë e kandidatëve për Asamblenë Komunale të Prishtinës. Forcë e unifikuar e njerëzve që e duan këtë qytet me zemër e shpirt! Kemi bashkuar ide të freskëta, energji që nuk ndalet dhe përvojë që e di rrugën. Nga lagjet e qeta e deri te rrugët plot jetë, zëri ynë vjen i larmishëm, me të rinj plot guxim dhe profesionistë me përvojë, krah për krah, për të sjellë ndryshim aty ku nevojitet më së shumti. Me sinqeritet, bashkëpunim dhe besim se Prishtina meriton më të mirën, jemi gati të punojmë për ju, me ju!”, ka shkruar Berisha në “Facebook”.