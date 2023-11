Bekë Berisha: Jam mërzitë kur kam pa se Gani Jakupi paguhet 7500 euro, veteranët marrin kah 150 Bekë Berisha, deputet nga AAK ka hedhur akuza të ashpra ndaj Qeverisë në lidhje me kontratën e nënshkruar me Gani Jakupin, një të ashtuquajtur konsulent i cili do të paguhet 7500 euro në muaj. Në një deklaratë dhënë për lajmi.net, ai ka rikujtuar faktin se ka veteranë të UÇK-së, që marrin nga 150 euro në…