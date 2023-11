Bekaj: 2230 pritje, falënderimi i takon Zotit të qiejve dhe tokës

“Gardiani” Visar Bekaj e ka bërë debutimin në ndeshje zyrtare me Përfaqësuesen e Kosovës të shtunën mbrëma në Bazel.

Ai e ruajti portën e Kosovës për 90-të minuta në barazimin 1:1 ndaj Zvicrës, në ndeshjen e xhiros së parafundit në kuadër të Grupit I për kualifikimet për “Euro 2024”.

Bekaj debutoi pas 2230 ditësh pritjeje.

Ai ka reaguar përmes një postimi në faqen e tij në “Facebook”.

“2230 dite < ndjenja e krenarise se nates se mbramshme. Falenderimi i takon Zoti te Qiejve dhe Tokes.

2230 days < sense of honour&pride from last night debut. #alhamdulilah|”, ka shkruar Bekaj, përcjell lajmi.net.

Ai luan në Turqi te skuadra Hatayaspor derisa është zhvilluar si portier në Kosovë ku ka luajtur te Ramiz Sadiku dhe FC Prishtina.

Ky barazim i ka venitur përfundimisht shpresat për kualifikim në Evropian, teksa Zvicrës ia ka mundësuar biletën për në “Gjermani 2024” falë edhe humbjes së Izraelit ndaj Rumanisë.

Ndeshjen e ardhshme Kosova e zhvillon të martën kundër Bjellorusisë në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. /Lajmi.net/