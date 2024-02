Bëjnë gara të kundërligjshme në Vushtrri, dënohen me nga 150 Euro gjobë Dy persona janë dënuar me nga 150 Euro gjobë dhe nga një pikë negative dy shoferë në Vushtrri. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka identifikuar dhe proceduar me masa ndëshkimore ndaj dy shoferëve për kundërvajtje në trafikun rrugor. “Kundërvajtësit janë hasur në aksin rrugor Mitrovicë –Vushtrri, të cilët në kundërshtim me rregullat e trafikut rrugor…