Behxheti për Kurtin: Familjeve të dëshmorëve u tha se do bënte bashkimin me Shqipërinë – I braktisi

Profesori universitar, Nuri Behxheti ka dhënë një intervistë të gjatë për lajmi.net.

Ai ka folur për tema të ndryshme politike në të cilat po kalon Kosova, shkruan lajmi.net.

Sa i përket çështjes së bashkimit kombëtar, ai ka kritika të shumëta ndaj kreut aktual të qeverisë, Albin Kurti.

Behxheti tregon se Kurti vetëm për vota u tha familjeve të dëshmorëve të cilët kishin luftuar për bashkim me Shqipërinë, se do të bëntë bashkimin me shtetin amë të shqiptarëve.

Profesori universitar pati kritika edhe për “dështimet” e qeverisë Kurti në konsolidimin e shtetësisë së Kosovës, veçmas në aspektin e sjelljes së njohjeve të reja./Lajmi.net