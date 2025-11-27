Behrami thotë se kryeministri në detyrë e rrezikoi ekzistencën e shtetit të Kosovës
Artan Behrami nga PDK-ja, ka thënë në “Frontal” të T7, se Albin Kurti ka qeverisur me Kosovën sikur të ishte me qira.
Ai ka thënë se Kurti e ka rrezikuar ekzistencën e shtetit të Kosovës.
“Albin Kurit ka qeverisur me Kosovën sikur të ishte me qira, kur je me qira nuk kujdesesh për murin, dollapë, për asgjë, sepse je me qira aty”, ka thënë Behrami.