Behrami: Për t’i ikur dialogut në Uashington, për të cilin ai është informuar mirë, Albin Kurti ka nevojë për krizë politike
Ish-deputeti i Partia Demokratike e Kosovës, Artan Behrami, ka kritikuar kryeministrin Albin Kurti dhe qeverinë e tij për mënyrën e menaxhimit të dialogut me Serbinë dhe për rezultatet që, sipas tij, mungojnë pas marrëveshjeve të arritura në vitin 2023.
Në një postim publik, Behrami ka ngritur pyetje për mungesën e njohjeve nga pesë shtete të Bashkimi Evropian – Greqia, Sllovakia, Spanja, Rumania dhe Qiproja, transmeton lajmi.net.
“Albin, ku është njohja nga Greqia, Sllovakia, Spanja, Rumania dhe Qiproja? Për këto njohje u nënshkrua marrëveshja e vitit 2023 duke u dhënë autonomi speciale komunave serbe dhe duke pranuar eksterritorialitet për Kishën Ortodokse Serbe në Kosovë. Ku është rezultati?”, ka shkruar ai, duke përmendur edhe rolin e Kisha Ortodokse Serbe.
Behrami ka përmendur edhe çështjen e anëtarësimit të Kosovës në Këshilli i Evropës, duke lidhur këtë proces me vendimin për tokën e Manastiri i Deçanit.
“Ku është anëtarësimi në Këshillin e Evropës, për të cilin, për hatër të Nenad Rashiqit, u dorëzua toka e Manastirit të Deçanit?”, ka shkruar ai.
Në reagimin e tij, Behrami ka kritikuar edhe pranimin e përdorimit të pasaportave serbe për serbët e Kosovës në kuadër të liberalizimit të vizave nga Bashkimi Evropian.
“Pse u pranua nga Kurti dhe Besnik Bislimi që, në kuadër të liberalizimit të vizave, Bashkimi Evropian të njohë me bekimin e tyre përdorimin e pasaportave serbe ilegale të lëshuara për serbët e Kosovës, pasaporta të cilat në vetvete e paraqesin Kosovën si pjesë të Serbisë?”, ka shkruar ai, duke përmendur edhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi.
Sipas Behramit, marrëveshja e arritur në dialogun e vitit 2023, të ndërmjetësuar nga emisari i BE-së Miroslav Lajčák, përmban formulime që ai i konsideron problematike për Kosovën.
Ai ka pretenduar gjithashtu se kryeministri Kurti po tenton të shmangë një proces të ri dialogu në Uashington duke nxitur tensione politike në vend.
“Për t’i ikur dialogut në Uashington, për të cilin ai është informuar mirë, Albin Kurti ka nevojë për krizë politike. Krizë, zgjedhje të reja, bllokim të zgjedhjes së presidentit, çdo skenar që e mban vendin në tension institucional”, ka shkruar Behrami.
Në fund të reagimit të tij, ai ka thënë se marrëveshjet e arritura në dialog nuk mund të zhbëhen lehtë.
“Gjithçka mund të zbehet me kalimin e kohës. Por, marrëveshjet pro-Beogradit që i ka pranuar Albin Kurti, të negociuara nga Besnik Bislimi dhe të ndërmjetësuara nga Miroslav Lajčák, nuk zhbëhen vetë”, ka shkruar Behrami./lajmi.net/