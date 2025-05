Behrami për takimin Krasniqi- Kurti: Nxori në sipërfaqe pafuqinë politike të Kurtit dhe VV-së Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka thënë se PDK ia ka sjellur opozitës një fitore të madhe kur u ul në tavolinë me Kurtin. “PDK-ja ia solli një fitore të madhe opozitës. Deputeti Albin Kurti, që nga 19 prilli, ka hy në një kurs intensiv me titullin “Demokracia, Kushtetuta, Ligjet, dialogu, kompromisi…”. Dalëngadalë do t’i…