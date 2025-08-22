Behrami për gjyqtarët e prokurorës e Speciales: U kthyen në instrumente të politikës

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka thënë se sanksionimi i ish-gjyqtarit të Speciales, Nicolas Guillou, është vetëm një prej rasteve kur gjyqtarët e Speciales u kthyen në mekanizma të politikës. Ai ka përmendur edhe Jack Smithin e Alex Whiting. Postimi: Rasti i ish-gjyqtarit Nicolas Guillou, i cili kishte urdhëruar arrestimin e krerëve të UÇK-së dhe…

Lajme

22/08/2025 23:39

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka thënë se sanksionimi i ish-gjyqtarit të Speciales, Nicolas Guillou, është vetëm një prej rasteve kur gjyqtarët e Speciales u kthyen në mekanizma të politikës.

Ai ka përmendur edhe Jack Smithin e Alex Whiting.

Postimi:

Rasti i ish-gjyqtarit Nicolas Guillou, i cili kishte urdhëruar arrestimin e krerëve të UÇK-së dhe bastisjen e banesës sime, është shembulli më i qartë se si drejtësia është shndërruar në mjet politik.

Nuk është rastësi që ky person tashmë gjendet nën sanksione, pikërisht sepse ka përdorur mjetet juridike si armë politike, duke e zhveshur punën e tij nga çdo element të paanshmërisë gjyqësore.

Ky nuk është një rast i izoluar, por pjesë e një modeli më të gjerë.

Jack Smith, ish-kryeprokuror i Dhomave të Specializuara, pas mbylljes së mandatit në Kosovë, u dërgua në SHBA për të ngritur akuza të motivuara politikisht ndaj presidentit Donald Trump.

Pasuesi i tij, Alex Whiting, ndoqi të njëjtën rrugë. Dhe tani, Guillou vetë është vendosur në vijën e parë për ndjekjen e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, duke treguar qartë se ky “profil gjyqësor” përdoret për misione politike ndërkombëtare.

Kështu, Gjykata Speciale për Kosovën nuk është asgjë më shumë sesa një instrument i politikës së stilit Eulex 2.0, një mekanizëm i ndërtuar për qëllime politike, e që tashmë ka tejkaluar kufijtë e Kosovës nga logjika instrumentalizuese.

Në vend që të garantojë drejtësi të paanshme, ajo po shërben si mjet për ndërhyrje në proceset e brendshme politike të vendeve të tjera – duke e shndërruar drejtësinë në një instrument të pastër të pushtetit.

Artikuj të ngjashëm

August 22, 2025

“Kërkoni falje para se të kërkoni mandat apo post” – Ramosaj...

Lajme të fundit

“Kërkoni falje para se të kërkoni mandat apo...

Zyrtarë të Listës Serbe takohen me Petkoviqin në...

Vdes 25-vjeçari kosovar që ishte asamblist në qytetin Jokkmokk të Suedisë

Qëndron Kastrati kandidon sërish për të parin e Kamenicës