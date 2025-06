Behrami: PDK nga fillimi ka qenë e gatshme për kompromise

Deputeti i PDK-së, Artan Bahrami lidhur me konstituimin e Kuvendit ka thënë se PDK nga fillimi ka qenë e gatshme për kompromise.

“PDK ndryshe prej pothuajse të gjitha partive tjera politike që nga fillimi ka qenë e gatshme për kompromise, ka shkuar nëpër takime kur është ftuar edhe nga Albin Kurti por edhe nga tjerët, pra ka shfaqur interesim që nga fillimi për me dalë sa më shpejt nga kriza dhe për me pasë sa shpejtë institucione, konstituim të Kuvendit dhe poashtu me pasë qeveri”, tha ai për RTV21.