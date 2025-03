Behrami pasi Kurti u mashtrua nga rusët: Këta njerëz, Kosovën përfundimisht e kanë vendosur në hartën e shteteve jo serioze

Anëtari i Partisë Demokratike të Kosovës, Artan Behrami, e quajti “të pabesueshme” mënyrën se si kryeministri Albin Kurti komunikon me diplomatë ndërkombëtarë, pas mashtrimit që kreu i qeverisë se Kosovës ra pre e dy komedianëve rusë duke paramenduar se po flet me presidentin letonez, Edgars Rinkēvičs.

Behrami e quajti këtë rreng si ‘tragjikomedi’, ku tutje shtoi se “këta njerëz Kosovën përfundimisht e kanë vendosur në hartën e shteteve jo serioze”.

Postimi i plotë i tij:

Tragjikomedi! Fillimisht qesha, e kur e pashë përmbajtjen, me erdhi të qaj. E pabesueshme niveli me të cilin komunikon kryeministri Albin Kurti me diplomatë ndërkombëtarë!

Ajo çfarë u shpërfaq si mashtrim nxori në sipërfaqe yrnekun e komunikimit diplomatik të kryeministrit tonë, të cilin e aplikon me të gjithë përfaqësuesit shtetërorë.

Këta njerëz Kosovën përfundimisht e kanë vendosur në hartën e shteteve jo serioze!

Plot përfaqësues ndërkombëtarë na kanë thënë që diplomatët tallen me qëndrimet dhe komunikimin e Albin Kurtin.

Sot e mësuam nga dora e parë!

Ai gjithmonë e vendos interesin, inatin, egon e tij mbi interesin e Kosovës.

Por, inatet e traumat e tij asnjëherë nuk duhet të bëhen traumat e shtetit të Kosovës!

Çfarë naiviteti! Çfarë niveli! Çfarë mllefi! Çfarë urrejtje!