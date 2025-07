Behrami: Nuk do të lejojmë që Kosova të shkatërrohet nga popullistë, demagogë dhe autokratë

Në një deklarim gjatë seancës së 49-të të Kuvendit, Behrami ka ndarë partitë në dy blloqe: ato që, sipas tij, po mbrojnë rendin kushtetues dhe ato që po e pengojnë atë.

“Kuvendi i Republikës së Kosovës në këto 49-të seanca është ndarë në: Këto parti që kemi mbetur në sallë për të mbrojtur Kushtetutën, aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, ligjet, rregulloren dhe praktikat parlamentare, Dhe në parti që sapo dolën! Parti, që keqpërdorin të drejtën për të propozuar kryetarin e Kuvendit për agjenda antidemokratike; që kërcënojnë me përmbysje të rendit kushtetues, që mbajnë peng Kuvendin, Qeverinë; që shkelin Kushtetutën, ligjet dhe të gjitha normat”, tha Behrami, transmeton lajmi.net.

Në vazhdim të fjalës së tij, Behrami theksoi se partitë që nuk kanë braktisur sallën janë përfaqësuese të gjeneratave që ndërtuan shtetin dhe mbrojtën Kosovën në periudha të ndryshme historike.

Behrami akuzoi Vetëvendosjen për uzurpim të institucioneve dhe përpjekje për përmbysje të rendit kushtetues, duke e quajtur qeverisjen aktuale një “mendësi totalitare”.

“Këto parti, bashkë me aleatët ndërkombëtarë, ndërtuan institucione të forta, demokratike dhe të pavarura. Institucione që do t’i rezistojnë tundimeve autokrate të Albin Kurtit!

Partitë që sapo e braktisën sallën e Kuvendit asnjëherë nuk kanë besuar në projektin e Kosovës së pavarur.

Lëvizja Vetëvendosje në pushtet erdhi përmes dhunës politike, përmes sulmeve ndaj institucioneve, etiketimeve, demonizimit dhe përçarjes shoqërore – erdhi përmes urrejtjes!

Prandaj, partitë që dolën nga salla nuk kanë ndjeshmëri për shtetin, për institucionet, për Kushtetutën, për ligjet, për rregulloret, për sundim të ligjit. Nuk kanë empati, sepse nuk kanë hise në to.

Sot, institucionet e Republikës së Kosovës janë të uzurpuara, të okupuara nga një mendësi totalitare.”