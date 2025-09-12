Behrami: Nga sot Kosova i bashkohet Gjeorgjisë që udhëhiqet nga qeveri proruse

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, tha se veprimet e fundit të Qeverisë së Kosovës po e vendosin vendin në të njëjtën listë me Gjeorgjinë, për të cilën thotë se udhëhiqet nga një qeveri me orientim proruse. “Kosova i bashkohet Gjeorgjisë që udhëhiqet nga qeveri proruse. Para një viti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar…

Lajme

12/09/2025 17:25

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, tha se veprimet e fundit të Qeverisë së Kosovës po e vendosin vendin në të njëjtën listë me Gjeorgjinë, për të cilën thotë se udhëhiqet nga një qeveri me orientim proruse.

“Kosova i bashkohet Gjeorgjisë që udhëhiqet nga qeveri proruse. Para një viti, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë pezulluar partneritetin strategjik me Qeverinë e Gjeorgjisë, i cili erdhi pas vendimit të partisë në pushtet, Dreami Gjeorgjian, me orientim prorus, për të pezulluar njëanshëm negociatat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian”.

Ai thotë se duke futur Kosovën në një listë me Gjeorgjinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës “po sinjalizojnë se veprimet e Albin Kurtit, i amnistuar nga presidentja Osmani, janë në kundërshtim me interesat strategjike të SHBA-së!”.

“Rrjedhimisht, veprimet e tyre janë duke i shërbyer interesave të Rusisë në rajon!”.

Artikuj të ngjashëm

September 12, 2025

Një i lënduar nga të shtënat me armë zjarri në Pejë

September 12, 2025

Festë në Serbi, Amerika ia ktheu shpinën Kosovës! – Bravo Albin Kurti!

September 12, 2025

Pezullimi i Dialogut Strategjik, DhTIK: Bizneset kanë nevojë për partneritete ndërkombëtare...

Lajme të fundit

Një i lënduar nga të shtënat me armë zjarri në Pejë

Festë në Serbi, Amerika ia ktheu shpinën Kosovës! – Bravo Albin Kurti!

Pezullimi i Dialogut Strategjik, DhTIK: Bizneset kanë nevojë...

Sinjal i fortë nga Uashingtoni: SHBA ka pezulluar...