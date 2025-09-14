Behrami: Nga Amerika deri te Zvicra, nga Norvegjia, te Gjermania e Franca… Të gjithë në mbështetje të krerëve të UÇK-së
Lajme
Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, ka përshëndetur mesazhin e Ambasadorit Robert Bosch në protestën e sotme në Hagë, ku theksoi mbështetjen ndërkombëtare për drejtësinë për krerët e UÇK-së.
Behrami theksoi se nga Amerika deri në Zvicër, Norvegji, Gjermani dhe Francë, shqiptarët dhe mbështetësit e Kosovës ishin bashkuar në Hagë, duke kërkuar drejtësi dhe duke treguar solidaritet me liderët e UÇK-së.