Behrami: Në rast se Kurti do të ngjitej maleve të Bajgorës, do ta shihte fitoren e Bedri Hamzës Kandidati i PDK-së për deputet, Artan Bahrami, ka zhvilluar një takim në Bajgorë të Mitrovicë. Banorët e Bajgorës e mirëpritën dhe i ofruan mbështetje të parezervë në rrugëtimin e tij politik. Behrami deklaroi se në rast se Kurti do të ngjitej në malet e Bajgorës do ta shihte entuziazmin dhe fitoren e Bedri Hamzës. Postimi…