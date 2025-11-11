Behrami: Në 15 klasë janë gjetur fletëvotime me numër serik të çrregullt
Deputeti i PDK-së, Artan Behrami, vazhdon të insistojë për keqpërdorime me vota në Mitrovicën e Jugut.
Në një postim në Facebook, Behrami shkruan se “në 5 vendvotime në 15 klasa janë gjetur fletvotime me numër serik të çrregullt”.
“Dmth fletvotimet me çrregullim të numrit serik janë gjetur në çdo vendvotim ku janë rinumëruar votat. Kjo tregon se manipulimi i votave në Mitrovicë nuk është rast i izoluar, por i përhapur në të gjitha vendvotimeve”, vazhdon ai.
“Tregues i mjaftueshëm që zgjedhjet në Mitrovicë janë të manipuluar”, shton ai.
