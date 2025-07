Behrami: Na ka mbetë veç me dalë jashtë me i mbajtë seancat Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Artan Behrami, ka thënë se kryesuesi i seancës Avni Dehari po funksionon me dokument ilegal. Ai tha se ky skenar është i rrezikshëm sepse krijon precedent të rrezikshëm për të ardhmen. Behrami ka thënë se Dehari nuk po e lejon as fjaën, dhe një ditë iu ka mbetur…