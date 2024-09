Behrami: Këtë herë Kosova duhej përfaqësuar nga Kurti në Amerikë, me rotacion- Presidentja mos t’i privatizojë marrëdhëniet me SHBA Ish-këshilltari i presidentit, Hashim Thaçi, Artan Behrami ka pasur një reagim të ashpër sa i përket vizitës së fudnit të presidentes Vjosa Osmani në Amerikë. Behrami tha se është hera e tretë që Osmani e merr me vete bashkëshortin Prindon Sadriu për t’u fotografuar me presidentein amerikan, Joe Biden, në kuadër të Aasamblesë së Përgjithshmë…