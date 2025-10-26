Behrami: Albin Kurti sot u dorëzuar – Dielli po lind përsëri

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka shkruar për Albin Kurtin pasi ka dështuar formimi i Qeverisë Kurti 3. Ai ka thënë për Kurtin se tërë karrierën e tij e ka ndërtuar mbi urrejtjen, përçarjen, demonizimin, kundërshtimin dhe shkeljet e normave dhe rregullave demokratike ndërsa ka thënë se ai sot u dorëzua. “Sot filloi pikëpërmbysja e…

Lajme

26/10/2025 18:20

Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka shkruar për Albin Kurtin pasi ka dështuar formimi i Qeverisë Kurti 3.

Ai ka thënë për Kurtin se tërë karrierën e tij e ka ndërtuar mbi urrejtjen, përçarjen, demonizimin, kundërshtimin dhe shkeljet e normave dhe rregullave demokratike ndërsa ka thënë se ai sot u dorëzua.

“Sot filloi pikëpërmbysja e tij si viktimë e kurthit që vetë e kishte ngritur! Kurti është i mbështetur për murin e urrejtjes, të cilin e ka ndërtuar tullë mbi tullë në 20 vitet e fundit. Ky mur ka filluar të shembet! Bashkë me të edhe pesë vitet më të errëta të Kosovës së pavarur! Por, dielli po lind përsëri!”, ka shkruar Behrami në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i tij i plotë në Facebook:

Artikuj të ngjashëm

October 26, 2025

Maliqi: Ky element konfirmon arsyen pse Kurti në shkurt e ka...

October 26, 2025

U propozua për ministër të Zhvillimit Rajonal, Veshall: Për herë të...

October 26, 2025

Çitaku për Kurtin: Ka tentuar të sundojë, sepse nuk ka ditur...

October 26, 2025

Krasniqi tregon pse nuk u propozua për ministër, e kritikon Veton...

Lajme të fundit

Maliqi: Ky element konfirmon arsyen pse Kurti në...

U propozua për ministër të Zhvillimit Rajonal, Veshall:...

​Reali fiton El Clasicon

Çitaku për Kurtin: Ka tentuar të sundojë, sepse...