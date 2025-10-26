Behrami: Albin Kurti sot u dorëzuar – Dielli po lind përsëri
Deputeti i PDK-së, Artan Behrami ka shkruar për Albin Kurtin pasi ka dështuar formimi i Qeverisë Kurti 3.
Ai ka thënë për Kurtin se tërë karrierën e tij e ka ndërtuar mbi urrejtjen, përçarjen, demonizimin, kundërshtimin dhe shkeljet e normave dhe rregullave demokratike ndërsa ka thënë se ai sot u dorëzua.
“Sot filloi pikëpërmbysja e tij si viktimë e kurthit që vetë e kishte ngritur! Kurti është i mbështetur për murin e urrejtjes, të cilin e ka ndërtuar tullë mbi tullë në 20 vitet e fundit. Ky mur ka filluar të shembet! Bashkë me të edhe pesë vitet më të errëta të Kosovës së pavarur! Por, dielli po lind përsëri!”, ka shkruar Behrami në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i tij i plotë në Facebook: