Behramaj: Me tallje dhe cinizëm, Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve

Adil Behramaj, ish-këshilltari i ish-presidentit Hashim Thaçi, aktualisht njëri nga njerëzit më të afërt me kreun e PDK-së, Bedri Hamza, thotë se kryeministri Albin Kurti “me tallje dhe cinizëm, Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve”. Duke iu referuar fjalëve të kryetarit të LVV-së, i cili pas një takimi të sotëm me Hamzën, tha se…

Lajme

28/02/2026 23:36

Adil Behramaj, ish-këshilltari i ish-presidentit Hashim Thaçi, aktualisht njëri nga njerëzit më të afërt me kreun e PDK-së, Bedri Hamza, thotë se kryeministri Albin Kurti “me tallje dhe cinizëm, Kurti po e çon vendin drejt zgjedhjeve”.

Duke iu referuar fjalëve të kryetarit të LVV-së, i cili pas një takimi të sotëm me Hamzën, tha se partia e tij mund ta ndihmojë PDK-në me nënshkrime për të garuar në Kuvend me një kandidat të propozuar për president të vendit, Behramaj tha se atë ndihmë “le t’ia japë Vjosa Osmanit”.

“Nënshkrimet? Le t’ia japë Vjosa Osmanit, sepse ajo po i pret. PDK-ja pas 4 marsit gati për zgjedhje ose për opozitëbërje të re”, shkroi ai.

Behramaj tha se takimet e Kurtit me Hamzën dhe kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku zbuluan planin e tij për çështjen e Presidentit.

“Takimet dhe taktizimet e patën një të mirë: ia nxorën kokën dhe zbuluan planin për kandidatin e tij partiak për President”.

“Përveç tij, nënshkrimet mbase ia jep edhe Vjosa Osmanit si një “ngushëllim” për grimcat elektorale të saj, pasi ia mori edhe Listën Guxo. Me pak fat, ajo mund të përfundojë sërish në listën e Vetëvendosjes për t’u bërë Presidente me një tentativë të dytë, por jo pa u vetëdijesuar për gabimet e saj”, shkroi Behramaj.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Kuvajti pezullon faljet e Taravisë pas sulmeve të Iranit

February 28, 2026

Festë në rrugët e Iranit pas lajmit se ka vdekur Ajatollah Ali Khamenei

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Kuvajti pezullon faljet e Taravisë pas sulmeve të Iranit

Festë në rrugët e Iranit pas lajmit se ka vdekur Ajatollah Ali Khamenei

Krenari për Kosovën: Donjeta Sadiku siguron finalen në...

“Ti vërtet paske nevojë për psikolog” – Miri...