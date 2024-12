Behgjet Pacolli nuk kandidon për deputet, nga Lista për Familjen kandidon Selim Pacolli Koalicioni Për Familjen ka dorëzuar listën prej 72 kandidatëve si pjesë e garës zgjedhore të 9 shkurtit 2025. Listës së Koalicionit Për Familjen i prinë Eman Rrahmani me numrin 1, Selim Pacolli me numër 2, Gyltene Dërguti me numër 3, Fatmir Smajli me numër 4, Ferid Agani me numër 5. Tutje lista vazhdon edhe me…