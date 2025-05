Behgjet Pacolli: Deputetët që bllokojnë punën nuk duhet të paguhen Kreu i AKR-së, Behgjet Pacolli ka reaguar në lidhej me dështimin e 12-të me radhë në lidhej me konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Pacolli tha se është për keqardhje situata në Kuvend. Ai deklaroi se deputetët që e bllokojnë punën në Kuvend, nuk duhet të paguhen, transmeton lajmi.net. Reagimi i plotë: Është për të ardhur…