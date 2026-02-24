Bëhet xheloz për të, Brikena i drejtohet ashpër Mateos: Nuk jemi në lidhje, mbaje vendin tënd

Mateo Borri dhe Brikena Selmani duket se kanë pasur një përplasje me njëri-tjetrin. Kjo pasi banori është bërë xheloz për të për shkak të një paraqitjes që pati mbrëmjen e djeshme (e hënë) në Big Brother VIP Albania 5. Duket se Mateos nuk i pëlqeu paraqitja e modeles, që zbuloi pak më shumë për figurën…

ShowBiz

24/02/2026 14:23

Mateo Borri dhe Brikena Selmani duket se kanë pasur një përplasje me njëri-tjetrin.

Kjo pasi banori është bërë xheloz për të për shkak të një paraqitjes që pati mbrëmjen e djeshme (e hënë) në Big Brother VIP Albania 5.

Duket se Mateos nuk i pëlqeu paraqitja e modeles, që zbuloi pak më shumë për figurën trupore.Teksa po bisedonin në oborr, Brikena ia tërhoqi vërejtjen duke i thënë se është beqare dhe ka të drejtë të shfaqet si do.

“Nuk jemi në lidhje, mbaje vendin tënd”, i tha ajo në një moment.Mateo nga ana tjetër ka shprehur haptazi një pëlqim për Brikenën, raport i tyre që kishte nisur katër vjet më parë.

Brikena siç shihet heziton në marrëdhënien me Mateon pasi nuk i beson se ka ndjenja.

 

 

 

