Sipas raportimeve, ai nuk ka pasur mundësi të zbres nga aeroplani për rreth 30 minuta, shkaku i stuhisë së borës.

Biden shihet më pas duke e vendosur maskën. Gjatë kohës sa Biden po zbriste nga shkallët, një agjent i Shërbimit Sekret e ndiqte atë.

President Biden braces against the snow and wind as he deplaned Air Force One at Joint Base Andrews during severe winter weather. pic.twitter.com/aRjy6pWH8s

