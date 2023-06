Bëhet “merak” edhe sheiku i Emirateve, Abdullah bin Zayed – Kurti në telefon ia tregon planin e de-përshkallëzimit të situatës

Kurti, ashtu si me shumicën prej ndërkombëtarëve, i foli për gatishmërinë e qeverisë që ai drejton për ta de-përshkallëzuar situatën, përcjell lajmi.net.

Kuptohet, siç dihet tashmë, hapi i parë është de-kriminalizimi i bandave në veri, e më pas zgjedhjet e reja.

Gjithashtu, shefi i ekzekutivit nuk harroi të përmendë faktin që UAE mbesin nga mbështetësit e mëdhenj.

Had a call w/ MFA Sheikh Abdullah bin Zayed. Thanked for the support of 🇦🇪 throughout the years. I stressed that 1st step towards de-escalation is the immediate end of violence against security institutions & immediate implementation of the Basic Agreement until next elections.

— Albin Kurti (@albinkurti) June 3, 2023