Bëhet gati një draft statut për Asociacionin Ka përfunduar hartimi i një drafti të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Kjo është bërë me dije nga zëdhënësi i Institutit gjerman “Friedrisch Ebert Stiftung”, Rene Schlee. Institutit gjerman “Friedrisch Ebert Stiftung” (FES) ka konfirmuar se tashmë kanë përfunduar hartimin e një drafti të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.…