Bëhen të shpeshta vizitat, ambasadori gjerman sërish tek Manastiri i Deçanit bashkë me dy zyrtarë të tjerë

Së fundi ky manastir është vizituar nga diplomatët e shteteve të QUINT-it.

Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Joern Rohde,ka vizituar përsëri manastirin në Deçan, e këtë herë bashkë me të ishin edhe disa mysafirë të tjerë.

Ambasadori gjerman ishte në shoqëri të ambasadorit gjerman në Serbi, Thomas Shielb si dhe ambasadorit të Belgjikës në Serbi, Koenraad Adam.

“Abati ynë At Sava priti sot në Manastirin e Deçanit ambasadorët gjermanë në Beograd dhe Prishtinë (SH.T. Thomas Shieb dhe SH.T. Joern Rohde) si dhe ambasadorin belg në Beograd SH.T. Koenraad Adam. Ambasadorët vizituan kishën dhe patën një bisedë me abatin tonë”, thuhet në njoftimin e profilit të Manastirit të Deçanit në Twitter.

Ambasadori Rohde vizitoi këtë manastir edhe disa ditë më herët, e atë ditë ishte bashkë me ambasadorët e tjerë të shteteve të huaja në Kosovë.

Ai pati deklaruar se arsyeja kryesore e vizitave të shpeshta janë që Deçani ka gjithashtu edhe një rëndësi politike.

“Deçanin e vizitojmë, sepse është (Manastiri) pjesë e trashëgimisë kulturore botërore dhe ai është një margaritar i Kosovës sa i përket rëndësisë kulturore historike. Natyrisht Deçani ka edhe një rëndësi politike. Të premten e kaluar, ambasadorët e Quintit e kanë publikuar një deklaratë në të cilën ne në mënyrë të përsëritur kemi kërkuar zbatimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese të vitit 2016. Më duhet të them se prej se kam ardhur këtu, tani pothuajse dy vjet, kjo është deklarata e pestë që ne kemi lëshuar përkitazi me Deçanin”.

Rohde në një intervistë në Klan Kosova, tutje theksoi që kur bëhet fjalë për një vendim të Gjykatës Kushtetuese, ai duhet të zbatohet.

“Dje thjeshtë kemi shkuar atje, mbase edhe për të parë edhe ambasadorët e tjerë që nuk kanë qenë atje deri tani, çfarë bukurie ka ky manastir, por sigurisht që kjo ishte edhe një shenjë, se nuk angazhohet vetëm Quinti për zbatimin e atij vendimi, në mënyrë që kjo temë të hiqet, sepse unë si ambasador nuk dua të merrem me çështjen, nëse një manasatiri duhet t’i jepen 24 hektar tokë. Por shkoj nga ajo se kur bëhet fjalë për një vendim të Gjykatës Kushtetuese, qoftë në Gjermani, qoftë në Kosovë, apo në SHBA, ai vendim në një shtet demokratik duhet të zbatohet”, ka thënë Rohde.

Rohde ka thënë që nuk është vetëm qeveria aktuale ajo e cila nuk po e zbaton vendimin e Manastirit të Deçanit.

“Mendoj se nuk është vetëm qeveria aktuale. Që nga viti 2016 Kosova ka pasur pesë qeveri, të cilat nuk e kanë zbatuar këtë vendim të gjykatës më të lartë të Kosovës. Kjo nuk është gjë e mirë dhe unë shpresoj se kjo do të ndodhë shpejtë. Unë i dëgjoj gjithnjë arsyet që përmenden, një ligj nga koha e Millosheviqit, kjo nuk është gjë e mirë, por nuk është arsyetim ligjor. Apo që gjykatësit nuk kanë qenë në rregull, por lidhur me këtë nuk kam parë asnjëherë dëshmi. Prandaj, sipas meje, në një shtet ligjor vendimet gjyqësore duhen zbatuar”, tha ai.

Ambasadori gjerman thotë se nuk beson se ky vendim do të kushtëzojë Kosovën për anëtarësim në Këshillin e Evropës.

Our Abbot Fr Sava welcomed at Dečani Monastery today the German Ambassadors to Belgrade & Priština (HE Thomas Shieb and HE Joern Rohde) as well as the Belgian Ambassador in Belgrade HE Koenraad Adam. The Ambassadors visited the church and had a conversation with our abbot #Kosovo pic.twitter.com/nrfVVsoOmb

— Dečani Monastery (@DecaniMonastery) May 29, 2022