Bëhen publike letrat që Haradinaj ua dërgoi Hamzës e Abdixhikut, çka kërkoi ai dhe si u përgjigjën liderët opozitarë

Ramush Haradinaj, ka bërë publike letrat drejtuar Abdixhikut dhe Hamzës, me datë 21 janar të këtij viti, duke kërkuar koordinim për situatën politike sidomos për çështjen e presidentit. Haradinaj tha se Bedri Hamza i ka kthy një përgjigje por “jo konkrete”, ndërsa për Abdixhikun tha se i ka thënë se “janë me zhvillime të brendshme…

03/03/2026 21:42

Ramush Haradinaj, ka bërë publike letrat drejtuar Abdixhikut dhe Hamzës, me datë 21 janar të këtij viti, duke kërkuar koordinim për situatën politike sidomos për çështjen e presidentit.

Haradinaj tha se Bedri Hamza i ka kthy një përgjigje por “jo konkrete”, ndërsa për Abdixhikun tha se i ka thënë se “janë me zhvillime të brendshme në LDK”.

“I kam shkru letër kolegëve opozitarë dhe ia kam shpjegu arsyet pse ne është dashtë me u marrë vesh mes vete, e pastaj me u ulë me pushtetin – me Kurtin…”, shpjegoi Haradinaj në T7.

“Në letra nuk ka kandidaturë, sepse është spekulu”, shtoi Haradinaj.

Letrat e plota:

