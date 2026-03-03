Bëhen publike letrat që Haradinaj ua dërgoi Hamzës e Abdixhikut, çka kërkoi ai dhe si u përgjigjën liderët opozitarë
Ramush Haradinaj, ka bërë publike letrat drejtuar Abdixhikut dhe Hamzës, me datë 21 janar të këtij viti, duke kërkuar koordinim për situatën politike sidomos për çështjen e presidentit.
Haradinaj tha se Bedri Hamza i ka kthy një përgjigje por “jo konkrete”, ndërsa për Abdixhikun tha se i ka thënë se “janë me zhvillime të brendshme në LDK”.
“I kam shkru letër kolegëve opozitarë dhe ia kam shpjegu arsyet pse ne është dashtë me u marrë vesh mes vete, e pastaj me u ulë me pushtetin – me Kurtin…”, shpjegoi Haradinaj në T7.
“Në letra nuk ka kandidaturë, sepse është spekulu”, shtoi Haradinaj.
Letrat e plota: