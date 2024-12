Bëhen bashkë Pacolli e Halil Kastrati, për t’i siguruar banesë Parashqevi Simakut Ish-presidenti Behgjet Pacolli ka njoftuar se është takuar me humanistin Halil Kastratin, me të cilin kanë diskutuar për gjendjen e ikonës së muzikës shqiptare, Parashqevi Simaku. Pacolli ka thënë se Shoqata “Jetimat e Ballkanit” dhe Fondacioni “Behgjet Pacolli,” janë të gatshëm për ta ndihmuar ish-këngëtaren shqiptare. “Gjatë një takimi që patëm sot me humanistin…