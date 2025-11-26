Bëhen bashkë Nora dhe Roberti, i dhuron unazë
Këtë të dielë pritet një nga emisionet më të komentuara të sezonit në programin e Robert Berishës.
E ftuar speciale është askush tjetër përveç ish-bashkëshortes së tij, këngëtares Nora Istrefi.
Hyrja me “kod” e Norës?
Nora ka zgjedhur të hyjë në studio nën tingujt e këngës së saj hit “Natën”. Detaji që nuk u ka shpëtuar ndjekësve është vargu specifik që dëgjohet në momentin e hyrjes: “A po të mungoj, oh natën natën”. Një zgjedhje e rastësishme apo një ngacmim për Robertin?
Unaza dhe data e dasmës
Momenti kulminant në promo është kur Roberti i zgjat një unazë Norës. Mes humorit dhe ngacmimeve që i karakterizojnë, ai dëgjohet t’i thotë:
“A je e lirë me 4 shtator se jam tu u martu?”
Edhe pse nga promo nuk kuptohet qartë i gjithë konteksti – nëse bëhet fjalë për ndonjë skeç, lojë apo thjesht humor i momentit brenda emisionit, ky fragment ka mjaftuar që rrjeti të “shpërthejë” në komente.
Për të mësuar se çfarë fshihet pas unazës dhe datës 4 shtator, na mbetet të presim të dielën.