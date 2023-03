Behari, befasia e këndshme e Kupës së Kosovës që synon të sfidojë “gjigantët” e Superligës

Skuadra pejane, Behari, ka arritur në çerekfinale të Kupës së Kosovës këtë edicion, njëherit duke shkruar edhe histori në futbollin kosovar. Kjo për shkak se ata janë bërë ekipi i parë nga Liga e Dytë që arrin deri në këtë fazë.

Arritja deri në mesin e skuadrave çerekfinaliste të kompeticionit të dytë madhor në futbollin e Kosovës nuk po konsiderohet e rastësishme te Behari.

Trajneri i Beharit, Miftar Rama ka thënë për lajmi.net se ekipi i tij ka treguar futboll të bukur të cilën, sipas tij, veçse e kanë dëshmuar.

“E vlerësoj shumë lart punën e lojtarëve, kryesisë së klubit sepse i kemi kushtet optimale për punë. Nuk është e rastësishme që jemi në çerekfinale të Kupës së Kosovës. Kemi treguar futboll të bukur, gjë që e kemi dëshmuar edhe kundër Ferizajt”, deklaroi Rama për lajmi.net.

I pyetur se cili është synimi i Beharit në Kupën e Kosovës këtë edicion, Rama tha se Behari do që të përballet me ekipet e Superligës.

Ai gjithashtu shprehu dëshirën e tij që Behari të sfidojë Prishtinën ose Ballkanin, nëse arrin në gjysmëfinale të Kupës.

“Synimi real është të ballafaqohemi me ekipet e Superligës së Kosovës, sepse në Kupë gjithmonë ka befasi. Nëse kalojmë në gjysmëfinale të Kupës së Kosovës dëshira ime do të ishte të ndeshemi me fituesin e duelit Prishtina – Ballkani”, shtoi ai.

Ndërkaq, kapiteni i skuadrës, Art Bojku, tha se atmosfera tek ai dhe shokët e ekipit është e shkëlqyer.

“Atmosfera në skuadër është e shkëlqyer. Shpresojmë që të prekim gjysmëfinalen. Motivimi tek ne nuk është i vështirë sepse sa më shumë ndeshje të zhvillojmë, aq më shumë ngritemi si ekip. Me punë dhe displinë do të vazhdojmë tutje”, u shpreh kapiteni Bojku për lajmi.net.

Behari në çerekfinale më 15 mars do të takohet me Vushtrrinë, ekipi që bën gara në Ligën e Parë.

Behari u kualifikua në çerekfinale të Kupës së Kosovës pas vendimit të Komisionit të Garave që regjistroi me rezultat zyrtar 3:0 ndeshjen kundër Ferizajt (2:3).

Në arsyetimin e Komisionit të Garave, thuhet se futbollisti i Ferizajt, Edon Sadriu nuk ka pasur të drejtën e lojës për shkak se paraprakisht ishte ndëshkuar me dy kartonë të verdhë.

E sa i përket Ligës së Dytë, Behari ndodhet në pozitën e gjashtë me 30 pikë të grumbulluara./Lajmi.net/