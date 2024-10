Begaj:Anëtarësimi i Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në NATO, stabilitet rajonal

Në një postim në rrjetin social ‘’X’’ ai ka thënë se antarësimi i dy shteteve në NATO siguron edhe më tej stabiltitet rajonal.

Ne kemi besim se nisma e Korridorit VIII do të rrisë lidhjen dhe do të fuqizojë ekonomikisht të dy vendet”.

“Theksova gjithashtu rëndësinë e gjuhës shqipe, të përcaktuar në Marrëveshjen e Ohrit, si një gur themeli i marrëdhënieve tona”,u shpreh Begaj.

At the Brdo Brijuni Summit with the President of North Macedonia @gogamkd , we acknowledged our strong political cooperation and emphasized that our NATO membership further secures regional stability.

We are confident that the Corridor VIII initiative will enhance connectivity… pic.twitter.com/krt39kavpL

