Begaj u takua me presidentin bullgar dhe me ministrin e Jashtëm të Turqisë Në kuadër të pjesëmarrjes në takimin e nivelit të lartë të Procesit të Bashkëpunimit të vendeve të Evropës Juglindore, presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj zhvilloi sot takime dypalëshe me presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev dhe me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan. Në takimin me presidentin e Bullgarisë Radev, siç u bë e ditur…