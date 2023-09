Begaj takohet me Lajçakun, sllovaku vlerëson pikëpamjet e presidentit shqiptar mbi dialogun Kosovë – Serbi Emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, është takur së me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Ai ka bërë të ditur se në këtë takim është folur për dialogun Kosovë-Serbi, që po përballet me krizë sidomos pas takimit të 14 shkurtit të nivelit të lartë që përfundoi pa rezultat. Lajçak ka përmendur edhe…