Begaj pret në takimin Ulutas- Shpreh mirënjohje për rolin e KFOR-it në ruajtjen e paqes në Kosovë
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, ka mirëpritur në takim, komandantin e KFOR-it, Ozkan Ulutas.
Begaj ka shprehur mirënjohjen e tij për rolin thelbësor që luan KFOR në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë, si në gjithë rajonin.
Presidenti shqiptar, po ashtu, ka ritheksuar mbështetjen e plotë të Shqipërisë për misionin e KFOR-it.
‘’Mirëprita Komandantin e misionit të NATO-s, KFOR-it, Gjeneral Major Özkan Ulutaş.