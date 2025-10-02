Begaj pas takimit me homologun letonez: Trupat letoneze në KFOR, dëshmi e solidaritetit të ndërsjellë
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj pas takimit me homologun letonez, Edgars Rinkevics u shpreh se trupat letoneze në KFOR, sipas tij, janë dëshmi e solidaritetit tonë të ndërsjellë.
Përmes një postimi në Facebook, Begaj ka ndarë edhe disa pamje nga takimi me presidentin letonez.
“Mikprita sot në Tiranë Presidentin e Letonisë, Edgars Rinkevics. Prania e trupave shqiptare në grupin e përparuar të NATO-s në Kampin Adazi, në Letoni, ashtu si edhe pjesëmarrja e trupave letoneze në misionin e NATO-s, KFOR, janë dëshmi e qartë e solidaritetit tonë të ndërsjellë”, shkroi tutje ai.