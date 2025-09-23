Begaj njofton se në OKB takoi presidentin e Ganës për ta konfirmuar njohjen e Kosovës

23/09/2025 21:44

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj ka njoftuar se sot në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara ka takuar presidentin e Ganës, John Dramani Mahama, për ta konfirmuar njohjen e Ganës për Kosovën.

Begaj në X shkroi se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj forcimit të pozicionit ndërkombëtar të Kosovës.

“Sot në OKB, u takova me Presidentin e Ganës John Dramani Mahama për të diskutuar avancimin e bashkëpunimit tonë dypalësh dhe shumëpalësh, si dhe për të konfirmuar njohjen e Ganës për Kosovën”, shkroi në Begaj në X.

