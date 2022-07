​Begaj në Kuvend: Do të insistoj në bashkëpunimin ndërmjet të gjitha forcave politike Bajram Begaj në fjalimin e tij të parë në Kuvend pas betimit si president i tetë i Shqipërisë, tha se gjatë mandatit të tij pesëvjeçar do të përmbushë detyrën e tij sipas normave të Kushtetutës, por nuk do të qëndrojë neutral. Ai ka thënë se pas hapjes së negociatave për anëtarësim në BE, Shqipëria tashmë…