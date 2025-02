Begaj në Kosovë, vizitë në komandën e KFOR-it Gjatë një vizite që zhvilloi në komandën e KFOR-it në Prishtinë, presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj u takua me komandantin e këtij misioni, Gjeneral Major Enrico Barduanin, dhe efektivët shqiptarë që shërbejnë aty. Me komandantin e KFOR-it, Begaj diskutoi mbi sfidat e sigurisë me të cilat përballet Kosova në kontekstin e zhvillimeve, sidomos në veri…