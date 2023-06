Begaj në Forumin e Prespës: Vendet e rajonit anëtare në NATO të flasin me një zë kundër provokimeve që destabilizojnë Kosovën Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj zhvilloi një seri takimesh me krerët e shteteve të rajonit, në kuadër të pjesëmarrjes në Forumin e Prespës për Dialog, ku u takua ndër të tjera me Presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, Presidentin e Kroacisë, Zoran Milanoviç, si dhe Presidentin e Malit të Zi Jakov Milatoviç. Gjatë takimeve,…