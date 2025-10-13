Begaj: Marrëveshja e Paqes për Gazën, moment historik për njerëzimin
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, përshëndeti nënshkrimin e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt. Begaj, në një postimi në platformën X, tha se kjo marrëveshje shënon një pikë kthese, duke dëshmuar se diplomacia, dialogu dhe vizioni mund ta bëjnë të pamundurën realitet. “Firmosja e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt, e…
Lajme
Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, përshëndeti nënshkrimin e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt.
Begaj, në një postimi në platformën X, tha se kjo marrëveshje shënon një pikë kthese, duke dëshmuar se diplomacia, dialogu dhe vizioni mund ta bëjnë të pamundurën realitet.
“Firmosja e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt, e iniciuar, mbështetur dhe bërë realitet nga Presidenti Trump, është një moment historik për paqen dhe njerëzimin.Kjo marrëveshje shënon një pikë kthese, duke dëshmuar se diplomacia, dialogu dhe vizioni mund ta bëjnë të pamundurën realitet”, shkruan Begaj.
Ai tha se Shqipëria qëndron krah të gjitha kombeve që kontribuojnë për paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme, në këtë moment kaq të rëndësishëm.