Begaj: Marrëveshja e Paqes për Gazën, moment historik për njerëzimin

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, përshëndeti nënshkrimin e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt. Begaj, në një postimi në platformën X, tha se kjo marrëveshje shënon një pikë kthese, duke dëshmuar se diplomacia, dialogu dhe vizioni mund ta bëjnë të pamundurën realitet. “Firmosja e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt, e…

Lajme

13/10/2025 22:16

Presidenti i Shqipërisë, Bajram Begaj, përshëndeti nënshkrimin e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt.

Begaj, në një postimi në platformën X, tha se kjo marrëveshje shënon një pikë kthese, duke dëshmuar se diplomacia, dialogu dhe vizioni mund ta bëjnë të pamundurën realitet.

“Firmosja e Marrëveshjes së Paqes për Gazën, sot në Egjipt, e iniciuar, mbështetur dhe bërë realitet nga Presidenti Trump, është një moment historik për paqen dhe njerëzimin.Kjo marrëveshje shënon një pikë kthese, duke dëshmuar se diplomacia, dialogu dhe vizioni mund ta bëjnë të pamundurën realitet”, shkruan Begaj.

Ai tha se Shqipëria qëndron krah të gjitha kombeve që kontribuojnë për paqe të qëndrueshme në Lindjen e Mesme, në këtë moment kaq të rëndësishëm.

Artikuj të ngjashëm

October 13, 2025

Marrëveshja për Gazën, Osmani: Falë udhëheqjes së Trumpit, momenti i shumëpritur...

October 13, 2025

Brenda 3 muajsh, arrestohen 52 persona për marrje me prostitucion

Lajme të fundit

Marrëveshja për Gazën, Osmani: Falë udhëheqjes së Trumpit,...

Brenda 3 muajsh, arrestohen 52 persona për marrje me prostitucion

Festa e golave me simbolin e shqiponjës nga Rey Manaj dhe Fisnik Asllani

Fotografimi i votës dhe ryshfeti, incidentet që u...