Befason Roberti: Nuk e besoj se do bëj ndonjëherë bashkëpunim me Erën

Robert Berisha ka treguar nëse do të bëjë ndonjëherë bashkëpunim me Era Istrefin.

Këngëtari i njohur shqiptar, Robert Berisha, ishte së fundmi pjesë e ‘Wake Up’ aty ku foli lidhur me karrierën muzikore e jetën e tij private, shkruan lajmi.net.

Ai po ashtu la të kuptohet se nuk do të mund të bëjë kurrë bashkëpunim me Era Istrefin pasi për këtë vendos kompania e cila e ka në menaxhim këngëtaren.

“S’e besoj që do të ndodhë ndonjëherë. Kjo pasi Era ka një kontratë me një label që është shumë i njohur, Ultra Sonic. Edhe zhanrin s’e kemi të njëjtë kështu që s’e besoj se do të ndodhë ndonjëherë”, u shperh këngëtari./Lajmi.net/