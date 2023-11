Befason Haliti: Kam marrë kërcënime me vrasje të politikanëve përmes SMS-ve nga Radojçiqi

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti ka thënë se ka marrë kërcënime me vrasje të politikanëve nga ana e Milan Radojçiq.

“Milan Radojiçiq ka kërcënuar nga Rashka. Kërcënimi i është dërguar me sms Policisë së Kosovës në të thuhet se : “në qoftës se ju ma prekni restorantit dhe banesën time në veri unë do t’iu vras sepse kam njerëz. Do t’i vras udhëheqësit e partive dhe do të vras njerëz atje nëpër Kosovë’’, ka thënë Haliti për RTV21.

Më tutje ai ka komentuar edhe për mbrotjen e afërt që i është ofruar kryetarëve të PDK-së dhe LDK-së.

‘’Këta janë frikësuar shumë dhe kanë vendos rohje tek drejtuesit politik (Memli Krasniqin dhe Lumir Abdixhikun). Ndoshta do të duhej ta refuzonin të dytë mbrojtjen e Policisë sepse ata janë të sigurt në Kosovë. Dhe Radojiçiçi le të vjen në qftëse ka guxim dhe le ta vret kënd dojë”, ka shtuar më tutje deputeti i PDK-së./Lajmi.net/