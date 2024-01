Befason Edona me deklaratën: Ishalla e ka shit nana shpinë për me më votu mu

Edona është shprehur e emocionuar për finalen e madhe. Këtë madje, ajo s’e fsheh aspak.

Ajo duke diskutuar më Monikën iu drejtua edhe nënës së saj, shkruan lajmi.net.

“Ishallah e ka shit nana shtëpinë për më votu mua” – i ka thënë Edona, Monikës.

“Edhe këtë e dëgjova, njerëzit duke vuajtur për të blerë shtëpi, kjo më e shitë shtëpinë“ – ia ktheu Monika, Edonës.

“Nana, ishallah i ka shit perdet për me votu për mua”, vazhdoi Edona.

“Shuj moj se po të dëgjon ndokush”, ia ktheu Monika.

Edona pastaj kthehet nga kamera dhe si më shaka i drejtohet nënës së saj.

“Nanë, shiti krejt batanijët, krejt për më votu për mua”- iu drejtua Edona, kamerës.

“Po paramendoi kur shkon Edona në shtëpi as maqinë të larjes, as kurgjo as televizionin”- vazhdoi Monika.

Sidoqoftë edhe pak ditë kanë mbetur deri në finale dhe finalistët e këtij edicioni të BBV2 janë Edona, Shqipja, Blerando dhe Lumbardhi./Lajmi.net/