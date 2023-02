Befasojnë mediat skoceze: Gerrard kandidati potencial për ta zëvendësuar trajnerin Galtier te PSG-ja

Christopher Galtier mund të largohet nga skuadra e Paris Saint-Germain për shkak të rezultateve të dobëta kohëve të fundit.

Mediat skoceze sot gjatë ditës kanë shkruar për një zëvendësues potencial të Galtierit te PSG-ja. Emir që po përflitet është ai i legjendës angleze, Steven Gerrard, shkruan Lajmi.net

Gerrard së fundmi ishte pjesë e klubit nga Premier League, Aston Villa – por u shkarkua për shkak të rezultateve negative.

Presioni për shkarkimin e trajnerit Chrisopher filloi pas humbjes në UEFA Champions League ndaj Bayern Munich në ‘Parkun e Princave’ me rezultatin minimal 0 me 1.

Ndeshjen e kthimit këto dy skuadra e luajnë më datën 8 mars nga ora 21:00, kurse para këtij dueli PSG-ja e pret në shtëpi ekipin e Nantes në Ligue 1./Lajmi.net/

🚨 Steven Gerrard has emerged as a shock candidate to replace Christophe Galtier as PSG manager.

(Source: Scottish Sun) pic.twitter.com/cB4c2WiDOY

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 21, 2023