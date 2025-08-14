Befasi në Pejë, ish-drejtori i Gazmend Muhaxherit, kandidat i pavarur për kryetar

Ish-drejtori i Financave në komunën e Pejës, Jeton Abazaj është kandidatura e pavarur për kryetar të kësaj komune. Abazaj do të ballafaqohet me ish –shefin e tij të dikurshëm, kryetarin aktual të Pejës, Gazmend Muhaxheri në zgjedhjet lokale të tetorit. Kandidatura e Abazajt për kryetar të Pejës pritet të formalizohet dhe zyrtarizohet po sot nga…

14/08/2025 15:14

Ish-drejtori i Financave në komunën e Pejës, Jeton Abazaj është kandidatura e pavarur për kryetar të kësaj komune.

Abazaj do të ballafaqohet me ish –shefin e tij të dikurshëm, kryetarin aktual të Pejës, Gazmend Muhaxheri në zgjedhjet lokale të tetorit.

Kandidatura e Abazajt për kryetar të Pejës pritet të formalizohet dhe zyrtarizohet po sot nga KQZ, pasi t’i kaloj çështjet procedurale, i thanë ‘RADIO 1’, burime brenda KQZ-së.

Jeton Abazaj për 10 vite ka udhëhequr me Drejtorinë e Financave në komunën e Pejës, derisa më 15 mars të vitit 2024 kishte dhënë dorëheqje nga kjo pozitë dhe rrjedhimisht nga të gjitha pozitat brenda LDK-së.

‘Më shumë e dua qytetin se sa pushtetin, andaj më mirë është të mbahem mend si djalë i qytetit, se sa si servil i pushtetit! Në një vend ku nuk ta dinë vlerën sa më shpejtë hape derën!

Këtij pushteti nuk i kam kërku as favore personale e as të mira materiale, thjeshtë kam kërku vlerësim e dinjitet, njerëzit largohen atëherë kur tentohet me ju shkel dinjiteti, njëjtë po veproj edhe unë!’, thuhej mes tjerash në deklaratën e dorëheqjes së Abazajt.

Nga atëherë, Abazaj ka pasur oferta pothuaj nga subjektet kryesore opozitare për t’i bashkuar rrugëtimit politik, porse pa rezultat.

Kandidatura e Abazajt për të parin e Pejës, pritet të sjellë zhvillime interesante në garën për kryetar dhe njëkohësisht të shfaqë një standard për këtë komunë të dukagjinit, e cila tani e 12 vjet qeveriset nga LDK dhe Gazmend Muhaxheri

Ndryshe, kandidaturat e zyrtarizuara deri më tash për kryetar të Pejës janë, Gazmend Muhaxheri LDK, Ali Berisha AAK, Taulant Kelmendi VV dhe Arta Vokshi Nallbani PDK. /Njeshi&RADIO 1/

