Bedri Hamza vazhdon fushatën në terren: Bizneset deri në 10 mijë euro qarkullim nuk do të tatohen

Kandidati i PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, ka vizituar disa biznese të vogla në Klinë.

Nga bizneset e lagjes e deri te ato të qytetit, Hamza ka thënë se do ta kenë mbështetjen e qeverisë së tij.

Ai ka thënë se çdo ndërmarrës do ta ndjejë dorën e shtetit dhe me grante investive deri në 30% do t’i mbulojnë investimet e tyre.

“Nga bizneset e lagjes e deri te ato të qytetit, si këto në Klinë dhe gjithandej Kosovës, do ta kenë mbështetjen e qeverisë sime. Bizneset me qarkullim deri në 10 mijë euro nuk do të tatohen. Ato me qarkullim deri në 30 mijë euro do të tatohen sipas fitimit real, pas zbritjeve të lejuara.

#MaMirë për çdo biznes të vogël. #PDK131”, ka shkruar Hamza.