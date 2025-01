Bedri Hamza: Unë do t’i mbështes bizneset dhe jo të flasë me përbuzje për to Kandidati për kryeministër nga radhët e PDK-së, Bedri Hamza, tha se prioriteti i tij kryesor është zhvillimi ekonomik, të cilin synon ta arrijë përmes lehtësirave për bizneset. “Për dallim nga të tjerët, unë nuk flas me përbuzje për bizneset”, u shpreh Hamza në “Debat Plus” të TV Dukagjini. Ai theksoi rëndësinë e respektit ndaj tyre.…